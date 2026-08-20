Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей

20 августа 2026 года, 12:52

Псковский режисср Роман Рыжов работает над идеей нового документального проекта, посвященного искусству в эпоху искусственного интеллекта. О планах он сообщил в беседе с «АиФ-Псков».

По словам автора, концепция будущей картины уже сформирована, но подробности он пока предпочел не раскрывать. Роман Рыжов отметил, что намерен найти для этой темы необычное художественное решение.

В фильмографии режиссера — пять короткометражных работ. Он снял документальные фильмы «Иначе», «Давай поговорим!», «Жить» и «Довмонт», а также игровой фильм «Надя».

Именно «Надя» в 2025 году принесла Рыжову приз губернатора Псковской области на конкурсе «КиноСтарт», который проходил в рамках фестиваля «Западные ворота». Ленту создали за 14 дней для конкурсной темы «Человеку нужен человек».

Полное интервью с режиссером - «Один за камерой. Режиссер Роман Рыжов — о кино без большого бюджета».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи
Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново Псковского округа
Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ
Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре
«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду
Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы
В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты
Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности
В Народном фронте предложили автоматизировать перерасчёт за ЖКУ и сократить отчётность врачей

Комментарии

Авторизация
No comments
Музыка, фермеры и путешествия

Культура / Событие
7 августа 10:20

Музыка, фермеры и путешествия

Какие фестивали готовят для псковичей
Дворцов заманчивые своды

Культура / Наследие
6 августа 16:50

Дворцов заманчивые своды

Как строители-реставраторы Пскова восстанавливают прошлое ради будущего, рассказывает Сергей Васильев
Путешествие в подарок

Культура
17 июня 11:35

Путешествие в подарок

Для псковских школьников организуют бесплатные туры по области