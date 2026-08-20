Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей

Псковский режисср Роман Рыжов работает над идеей нового документального проекта, посвященного искусству в эпоху искусственного интеллекта. О планах он сообщил в беседе с «АиФ-Псков».

По словам автора, концепция будущей картины уже сформирована, но подробности он пока предпочел не раскрывать. Роман Рыжов отметил, что намерен найти для этой темы необычное художественное решение.

В фильмографии режиссера — пять короткометражных работ. Он снял документальные фильмы «Иначе», «Давай поговорим!», «Жить» и «Довмонт», а также игровой фильм «Надя».

Именно «Надя» в 2025 году принесла Рыжову приз губернатора Псковской области на конкурсе «КиноСтарт», который проходил в рамках фестиваля «Западные ворота». Ленту создали за 14 дней для конкурсной темы «Человеку нужен человек».

Полное интервью с режиссером - «Один за камерой. Режиссер Роман Рыжов — о кино без большого бюджета».