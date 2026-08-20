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Общество

Псковичам напомнили о сроках и условиях семейной налоговой выплаты

20 августа 2026 года, 12:23

Жителям Псковской области, имеющим двух и более детей, рассказали о порядке получения ежегодной семейной выплаты, которая с 2026 года действует в рамках нацпроекта «Семья». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Псковичам напомнили о сроках и условиях семейной налоговой выплаты

Фото редакции

Суть меры поддержки – перерасчёт уплаченного родителями налога на доходы физических лиц по льготной ставке 6% и возврат разницы. Подать заявление можно до 1 октября 2026 года. По данным СФР, в Псковской области выплату уже получили более 6 тысяч семей, по всей России – свыше 1,6 млн.

Как пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев, право на перерасчёт имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Доход на каждого члена семьи не должен превышать 26 334 рубля в месяц. В этом году заявление могут подать оба супруга – каждый на свои доходы. Разведённые родители также имеют право на выплату при условии отсутствия задолженности по алиментам.

Заявление принимают онлайн через «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР и МФЦ. Из документов потребуются паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей и реквизиты счёта. Основную часть данных фонд запрашивает самостоятельно по межведомственным каналам. Решение выносится в течение 10 рабочих дней.

Семейная выплата является ежегодной. Полученные средства не учитываются при расчёте доходов семьи для назначения единого пособия.

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