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Общество

Псковская область вошла в число лидеров по количеству гостиниц, заселяющих через Цифровой ID

20 августа 2026 года, 10:08

Псковская область вошла в число семи регионов-лидеров по числу объектов размещения, внедривших сервис «Цифровой ID» для регистрации гостей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Псковская область вошла в число лидеров по количеству гостиниц, заселяющих через Цифровой ID

Фото: ПАИ

По словам главы региона, 12 псковских отелей и баз отдыха перешли на использование технологии через MAX еще до того, как это стало обязательным требованием.

Передовой опыт позволил региону оказаться в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Ульяновской, Новгородской и Кировской областями.

Сервис «Цифровой ID» был запущен в рамках реализации президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Как отметил Михаил Ведерников, благодаря новой системе процедура заселения в гостинице теперь занимает не более одной минуты, что значительно ускоряет работу ресепшенов и повышает удобство для путешественников.

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