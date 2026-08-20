Псковская область вошла в число лидеров по количеству гостиниц, заселяющих через Цифровой ID

Псковская область вошла в число семи регионов-лидеров по числу объектов размещения, внедривших сервис «Цифровой ID» для регистрации гостей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, 12 псковских отелей и баз отдыха перешли на использование технологии через MAX еще до того, как это стало обязательным требованием.

Передовой опыт позволил региону оказаться в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Ульяновской, Новгородской и Кировской областями.

Сервис «Цифровой ID» был запущен в рамках реализации президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как отметил Михаил Ведерников, благодаря новой системе процедура заселения в гостинице теперь занимает не более одной минуты, что значительно ускоряет работу ресепшенов и повышает удобство для путешественников.