Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял приставку «врио» с должности министра спорта региона, назначив на этот пост Лилию Аюпову. Соответствующее решение глава региона опубликовал в своём канале в МАХ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял приставку «врио» с должности министра спорта региона, назначив на этот пост Лилию Аюпову. Соответствующее решение глава региона опубликовал в своём канале в МАХ.
По его словам, за короткое время работы она проявила себя как грамотный руководитель и показала конструктивный подход к решению задач в сфере.
В ходе рабочей встречи новый министр доложила губернатору о текущем состоянии спортивных объектов в области. В трёх муниципалитетах – Плюссе, Новоржеве и Порхове – уже завершено оборудование площадок для выполнения нормативов ГТО.
Ещё три «умные» площадки в Невеле, Тямше и Переслегино готовы на 90%: осталось нанести резиновое покрытие и разметку для игровых видов спорта.
В Острове продолжается строительство модульного зала для единоборств. На стадионе «Колос» в Локнянском районе идут ремонтно-восстановительные работы.
На 2027–2028 годы запланированы более масштабные проекты. Михаил Ведерников отметил, что среди них, в частности, капитальный ремонт стадионов в Новоржеве и Пушкинских Горах («Святогорец»), модернизация поля на псковском стадионе «Локомотив», строительство модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в областном центре, а также установка ещё шести площадок ГТО в разных районах.
Особое внимание губернатор уделил программе «Земский тренер», которая действует в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Все шесть вакансий уже заполнены. В частности, в деревне Родина тренером по футболу начнёт работать спортсмен с опытом выступления за клубы «Балтика» и «Динамо».
Также осенью этого года в регионе запустят социальный сертификат «ПсковСтарт».
Кроме того, глава региона сообщил, что Минспорта России утвердило для Псковской области перечень базовых видов спорта. В него вошли гребля, бокс, велоспорт и стрельба из лука. Это позволит региону со следующего года получать дополнительные федеральные субсидии на подготовку спортсменов и развитие этих дисциплин.