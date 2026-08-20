Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял приставку «врио» с должности министра спорта региона, назначив на этот пост Лилию Аюпову. Соответствующее решение глава региона опубликовал в своём канале в МАХ.

По его словам, за короткое время работы она проявила себя как грамотный руководитель и показала конструктивный подход к решению задач в сфере.

В ходе рабочей встречи новый министр доложила губернатору о текущем состоянии спортивных объектов в области. В трёх муниципалитетах – Плюссе, Новоржеве и Порхове – уже завершено оборудование площадок для выполнения нормативов ГТО.

Ещё три «умные» площадки в Невеле, Тямше и Переслегино готовы на 90%: осталось нанести резиновое покрытие и разметку для игровых видов спорта.

В Острове продолжается строительство модульного зала для единоборств. На стадионе «Колос» в Локнянском районе идут ремонтно-восстановительные работы.