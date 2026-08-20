Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

20 августа 2026 года, 09:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снял приставку «врио» с должности министра спорта региона, назначив на этот пост Лилию Аюпову. Соответствующее решение глава региона опубликовал в своём канале в МАХ.

Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По его словам, за короткое время работы она проявила себя как грамотный руководитель и показала конструктивный подход к решению задач в сфере.

В ходе рабочей встречи новый министр доложила губернатору о текущем состоянии спортивных объектов в области. В трёх муниципалитетах – Плюссе, Новоржеве и Порхове – уже завершено оборудование площадок для выполнения нормативов ГТО.

Ещё три «умные» площадки в Невеле, Тямше и Переслегино готовы на 90%: осталось нанести резиновое покрытие и разметку для игровых видов спорта.

В Острове продолжается строительство модульного зала для единоборств. На стадионе «Колос» в Локнянском районе идут ремонтно-восстановительные работы.

Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

Фото пресс-службы правительства Псковской области

На 2027–2028 годы запланированы более масштабные проекты. Михаил Ведерников отметил, что среди них, в частности, капитальный ремонт стадионов в Новоржеве и Пушкинских Горах («Святогорец»), модернизация поля на псковском стадионе «Локомотив», строительство модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в областном центре, а также установка ещё шести площадок ГТО в разных районах.

Особое внимание губернатор уделил программе «Земский тренер», которая действует в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Все шесть вакансий уже заполнены. В частности, в деревне Родина тренером по футболу начнёт работать спортсмен с опытом выступления за клубы «Балтика» и «Динамо».

Также осенью этого года в регионе запустят социальный сертификат «ПсковСтарт».

Кроме того, глава региона сообщил, что Минспорта России утвердило для Псковской области перечень базовых видов спорта. В него вошли гребля, бокс, велоспорт и стрельба из лука. Это позволит региону со следующего года получать дополнительные федеральные субсидии на подготовку спортсменов и развитие этих дисциплин.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи
Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново Псковского округа
Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ
Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре
«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду
Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы
В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты
Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей
Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа