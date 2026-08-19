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Общество

Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками

19 августа 2026 года, 15:54

В деревне Переслегино Великолукского района продолжается создание сквера с памятным знаком участникам боевых действий. Патриотический проект реализует ТОС «Старый дворик», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, подрядная организация уже подготовила территорию сквера и обустроила пешеходные дорожки. В ближайшее время тут высадят туи.

После установки памятного знака в сквере установят скамейки.

Михаил Ведерников отметил, что открыть новое общественное пространство в деревне планируют в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества – 18 сентября.

Как поделились местные депутаты Андрей Козлов и Олег Савельев, жителям населенного пункта особенно важно было увековечить память военнослужащих, которые принимали участие во всех локальных конфликтах. Активисты ТОС это учли.

«В перспективе «Старый дворик» будет расширять территорию благоустройства – в том числе при поддержке администрации округа», – подытожил губернатор.

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