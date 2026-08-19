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Общество

Сказ о Яблоне-плакунье прозвучит в День города в Гдовской крепости

19 августа 2026 года, 17:52

Необычную премьеру готовят к празднованию Дня города Гдова. Об этом в своих социальных сетях рассказала глава Гдовского района Вера Алексеева.

Сказ о Яблоне-плакунье прозвучит в День города в Гдовской крепости

Фото из соцсетей главы Гдовского района Веры Алексеевой

По её словам, в Гдовской крепости в субботу, 22 августа, прозвучит Сказ о Яблоке-плакунье, который написал поэт-путешественник Сергей Бурыкин.

Текст произведения лег в основу этно-мюзикла. Над его созданием работали композитор и аранжировщик, лауреат телефестиваля «Песня года», лауреат премии правительства Псковской области Андрей Евстафьев, а также солисты ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова, Елена Федина и Ирина Иванова.

«Прекрасная яблоня в крепости - олицетворение легенды о Гдове, городе героических вдов. <…> В День города мы услышим это музыкальное произведение, откроем новый арт объект в нашей крепости. Каждый желающий сможет подойти к яблоне и с помощью современных технологий прослушать этот сказ самостоятельно», – поделилась Вера Алексеева и пригласила разделить этот трогательный момент.

Мероприятие пройдет в Гдовской крепости в субботу, 22 августа, и начнется в 14:00.

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