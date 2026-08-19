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Общество / Соцзащита

Псковским работодателям выплатили более 16 млн рублей за трудоустройство новых сотрудников

19 августа 2026 года, 17:04

Отделение Социального фонда России по Псковской области направило работодателям региона свыше 16 миллионов рублей в рамках программы субсидирования найма, сообщили в пресс-службе ведомства. Поддержкой за пять лет воспользовались 94 организации и индивидуальных предпринимателя, которые приняли на работу 328 человек.

Программа действует с 2021 года в рамках национального проекта «Кадры». Она позволяет работодателям частично компенсировать расходы на зарплату сотрудников, относящихся к категориям граждан, которым сложнее найти работу.

Как сообщил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев, за время работы программы перечень получателей поддержки расширялся. В 2023 году в него включили участников СВО и людей с инвалидностью, а годом позже увеличили выплаты компаниям, которые принимают на работу сотрудников с инвалидностью.

Сейчас субсидия доступна при трудоустройстве ветеранов боевых действий, участников СВО, людей с инвалидностью, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также граждан, длительное время не имеющих работы. Всего программа охватывает более десяти льготных категорий.

Размер компенсации зависит от статуса принятого сотрудника. В большинстве случаев работодатель может получить сумму, равную трём МРОТ с учётом страховых взносов. При трудоустройстве человека с инвалидностью выплата увеличивается до шести МРОТ. В среднем работодателям компенсируют более 105 тысяч рублей за одного нового работника.

Деньги перечисляют поэтапно — спустя один, три и шесть месяцев после оформления сотрудника. Участвовать в программе могут юридические лица, НКО и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2026 года и не имеющие задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам.

Для участия работодателю необходимо обратиться в центр занятости через портал «Работа в России», подобрать кандидата и оформить его на работу. После того как сотрудник отработает первый месяц, заявление на субсидию подаётся через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда. Решение принимают в течение 10 рабочих дней.

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