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Общество / Здоровье

В Великих Луках осенью заработает отделение реабилитации для пациентов с болезнями нервной системы

19 августа 2026 года, 17:17

На базе великолукского филиала Псковской областной больницы готовятся к открытию отделения реабилитации для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Об этом рассказал руководитель филиала Денис Цветков в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский», пишет издание Luki-News.

В Великих Луках осенью заработает отделение реабилитации для пациентов с болезнями нервной системы

Фото Псковской областной больницы

Планируется, что новое отделение начнёт принимать пациентов уже в конце сентября – начале октября. Штат полностью укомплектован, оборудование смонтировано, осталось лишь оформить койки. «Мы надеемся, что с конца сентября – начала октября отделение начнёт работать в полную силу», – отметил Денис Цветков.

Пациентов, поступающих с острыми нарушениями мозгового кровообращения, будут сразу направлять в реабилитационное отделение, чтобы лечение шло непрерывно.

Это, как уточнил руководитель филиала, позволит оказывать помощь на всех этапах восстановления, что особенно важно как для самих больных, так и для их родственников, на которых ложится большая физическая и психологическая нагрузка.

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