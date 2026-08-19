Во дворе правительства Псковской области собрали почти 20 кг яблок

Три года назад во внутреннем дворике здания правительства Псковской области высадили молодые саженцы из фермерского хозяйства, и вот собрали первый большой урожай. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Накануне праздника Преображения Господня собрали первый большой урожай – почти 20 кг невероятных плодов!» – поделился глава региона. Собранные яблоки уже отправили на шарлотку, варенье и компот – угощение для коллектива правительства.

Губернатор также анонсировал, что 20 августа во дворе правительства пройдёт День яблоневого сада. В программе – конкурс-презентация фруктовых композиций, к которому сотрудники уже начали готовиться, планируя принести свои шедевры.

Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил всех за идею и инициативу, отметив, что именно из таких душевных событий рождаются добрые традиции.