Детский дорожный травматизм в Псковской области вырос на треть

С начала года в Псковской области значительно увеличилось число аварий с участием несовершеннолетних. За семь месяцев 2026 года произошло 59 таких ДТП – на 34% больше, чем в 2025 году. В результате один ребёнок погиб, ещё 69 получили травмы, сообщили «Псковской правде» в Управлении Госавтоинспекции по региону.

В связи с ростом аварийности сотрудники ведомства провели профилактическую акцию «Стоп ДТП: безопасность детей на дороге». Инспекторы рассказывали юным участникам движения, как правильно и безопасно передвигаться на велосипедах, мопедах, питбайках и самокатах рядом с проезжей частью, особенно в летний период.

Кроме того, по итогам рейдов семерых подростков привлекли к ответственности за вождение без прав, 26 водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей в машине. Кроме того, 15 родителей наказали за ненадлежащее воспитание.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что акция уже дала положительные результаты и помогла усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах.