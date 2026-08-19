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Общество

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков

19 августа 2026 года, 16:38

В Пскове с рабочим визитом побывала делегация из китайского города Мяньян – крупного научно-технического центра Китайской Народной Республики. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, в ходе встречи породнённых городов гости презентовали потенциал Мяньяна в сферах культуры, туризма и инвестиций. «Мы детально познакомились с опытом Мяньяна как крупного научно-технического центра Китая и обсудили перспективные направления сотрудничества», – отметил Борис Елкин.

Он подчеркнул, что такие визиты укрепляют партнёрские связи и помогают находить новые точки взаимодействия в образовании, экономике, культуре и туризме.

«Уверен, что впереди нас ждут новые договорённости, которые станут прочной основой долгосрочного партнёрства и принесут пользу Пскову», – заявил градоначальник, поблагодарив делегацию из китайского Мяньяна за открытость и заинтересованность в развитии отношений между городами.

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