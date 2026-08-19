Эксперты назвали опасными часть деревьев на улице Некрасова в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин ознакомился с результатами обследования деревьев, растущих на улице Некрасова перед предстоящим ремонтом. Предварительно специалисты оценили состояние деревьев на участке улицы от ул. Карла Маркса до ул. Воровского, сообщает ПАИ.
Как рассказал дендролог Максим Любичанковский, отдельные деревья находятся в неудовлетворительном состоянии и могут быть опасны при сильном ветре.
На примере одного из деревьев, он показал, как выглядит опасный наклон. «При ветровой нагрузке дерево упадет в течение двух-трех лет, - сказал он - Сохранить его не получится».
Проверка с использованием специального оборудования подтвердила серьезное повреждение древесины у этого дерева: здоровый слой ствола составил около 11 сантиметров, остальная его часть оказалась поражена гнилью.
фото ПАИ
На состояние насаждений, по словам эксперта, влияют недостаток места для развития корней, плотный грунт, дефицит влаги и воздействие нагретого асфальта. Деревья с такими повреждениями могут представлять угрозу для людей и транспорта.
Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко сообщил, что ремонт улицы Некрасова будет проведен по действующему контракту. Подрядчик должен приступить к работам, а деревья, включенные в список на снос, удалят. Компенсационную высадку новых саженцев намерены организовать в следующем году.
Кроме того, специалисты осмотрели деревья у гостиницы «Рижская», где часть зеленых насаждений удалось сохранить. По словам Бориса Елкина, Псков продолжит увеличивать объемы компенсационных посадок. Будущие контракты на озеленение будут включать не только высадку деревьев, но и обязательный уход за ними до приживаемости.