Минтранс России занимается оцифровкой приграничных озер Псковской области

Министерство транспорта России занимается оцифровкой приграничных озер Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве.

Специалисты приступили к созданию электронных навигационных карт для Байкала, а также для водоёмов Псковской области – Тёплого, Чудского и Псковского озёр.

Работы ведутся по заказу Росморречфлота и продлятся до конца 2028 года. С помощью современного оборудования исследователи воссоздают рельеф дна, а космические снимки помогают уточнять береговую линию и прилегающие территории.

Ранее аналогичным образом уже оцифровали Ладожское и Онежское озёра, а также более 75 тысяч километров рек. Как пояснили в Минтрансе, это часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей страны. Электронные карты необходимы для повышения безопасности судоходства, а собранные данные помогут более эффективно планировать вложения в развитие инфраструктуры.