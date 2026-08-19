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Общество

Минтранс России занимается оцифровкой приграничных озер Псковской области

19 августа 2026 года, 17:00

Министерство транспорта России занимается оцифровкой приграничных озер Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве.

Минтранс России занимается оцифровкой приграничных озер Псковской области

Фото Александра Сидоренко

Специалисты приступили к созданию электронных навигационных карт для Байкала, а также для водоёмов Псковской области – Тёплого, Чудского и Псковского озёр.

Работы ведутся по заказу Росморречфлота и продлятся до конца 2028 года. С помощью современного оборудования исследователи воссоздают рельеф дна, а космические снимки помогают уточнять береговую линию и прилегающие территории.

Ранее аналогичным образом уже оцифровали Ладожское и Онежское озёра, а также более 75 тысяч километров рек. Как пояснили в Минтрансе, это часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей страны. Электронные карты необходимы для повышения безопасности судоходства, а собранные данные помогут более эффективно планировать вложения в развитие инфраструктуры.

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