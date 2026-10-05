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Общество

Фестиваль «Архондарик» в Печорах собрал около 20 тысяч гостей

5 октября 2026 года, 09:50

Гастрономический фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах за три дня посетили порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фестиваль «Архондарик» в Печорах собрал около 20 тысяч гостей

фото: канал MAX Михаила Ведерникова

Глава региона признался, что фестиваль получился познавательным, вкусным и по-настоящему тёплым. Все эти дни гости участвовали в лекциях и мастер-классах, открывали для себя новые традиции и щедро делились хорошим настроением.

Ведерников поблагодарил монастыри, которые, несмотря на расстояние, откликнулись на приглашение и привезли сувениры, продукцию и духовную поддержку. Добрые слова прозвучали и в адрес местных фермеров и производителей — губернатору было особенно приятно увидеть на празднике столько знакомых лиц.

Отдельную признательность глава региона выразил творческим коллективам, поварам и декораторам: именно их руками и талантом «Архондарик» стал таким живым и запоминающимся. Ведерников попросил гостей поделиться впечатлениями — обратная связь поможет сделать следующий фестиваль ещё лучше. Он также выразил надежду, что «Архондарик» станет ещё одной доброй традицией на Псковской земле.

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