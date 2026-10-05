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Общество

Просветительские ролики псковского губернатора вышли на канале РИО

5 октября 2026 года, 11:55

Псковские просветительские проекты добрались до федеральной площадки: все выпуски рубрик «Родина Знамени Победы» и «Русской славы земля» теперь собраны на канале Российского исторического общества в Rutube. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём официальном канале в мессенджере MAX.

Просветительские ролики псковского губернатора вышли на канале РИО

Скрин из видео Михаила Ведерникова

По словам главы региона, коллекция будет пополняться — зрителей ждут новые выпуски. Ссылки на плейлисты он приложил к публикации. «Благодарю РИО за поддержку нашей просветительской работы», — написал Михаил Ведерников.

Рубрика «Родина Знамени Победы» появилась 19 января 2025 года — её приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В коротких видеороликах губернатор рассказывает о местах и событиях, хранящих военную историю Псковской земли.

Проект «Русской Славы Земля» стартовал в начале года. Михаил Ведерников посвятил его культурному наследию и людям, которые защищали и развивали Псковскую землю.

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