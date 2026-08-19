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Происшествия / Преступление

В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений

19 августа 2026 года, 15:30

38-летнему жителю Великих Лук предъявлено обвинение в убийстве своего отчима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области

По данным следствия, в период с 7 по 12 августа мужчина, находясь в квартире по месту жительства, поссорился с отчимом. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, великолучанин нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения в грудь – не менее 50 ударов. От полученных травм мужчина скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого заключили под стражу по ходатайству следствия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – подчеркнули в СК России.

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