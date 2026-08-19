Как участнику боевых действий узнать о своих льготах

Где участник СВО может узнать о положенных ему льготах, рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе пресс‑конференции в медиацентре ПАИ 19 августа.

Узнать о них можно на портале «Социальный навигатор». Ресурс разработан правительством Псковской области.

«Нужно зайти, выбрать категорию, к которой относишься, и появится полный перечень льгот», – объяснила министр.

Кроме того, о льготах можно узнать в филиале фонда «Защитники Отечества», в центре соцобслуживания и у социальных координаторов.

Всего в Псковской области для участников СВО и членов их семей действует 47 мер социальной поддержки.