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Общество

Как участнику боевых действий узнать о своих льготах

19 августа 2026 года, 15:29

Где участник СВО может узнать о положенных ему льготах, рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе пресс‑конференции в медиацентре ПАИ 19 августа.

Как участнику боевых действий узнать о своих льготах

Фото: ПАИ

Узнать о них можно на портале «Социальный навигатор». Ресурс разработан правительством Псковской области.

«Нужно зайти, выбрать категорию, к которой относишься, и появится полный перечень льгот», – объяснила министр.

Кроме того, о льготах можно узнать в филиале фонда «Защитники Отечества», в центре соцобслуживания и у социальных координаторов.

Всего в Псковской области для участников СВО и членов их семей действует 47 мер социальной поддержки.

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