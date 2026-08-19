МЧС призвало псковских родителей обучить детей правилам пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области напомнили жителям региона о необходимости регулярно обучать детей основам пожарной безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства. В преддверии осени, когда дети проводят больше времени дома, эта тема становится особенно актуальной.

Родителям рекомендуется в доступной форме объяснять детям, что огонь может быть смертельно опасен, а также держать зажигалки и спички в местах, куда малыши не могут добраться. Важным элементом безопасности, по мнению спасателей, является установка и регулярная проверка дымовых датчиков, разработка плана эвакуации.

В МЧС призвали взрослых следить за тем, чтобы дети не играли с электроприборами и не подключали их самостоятельно. На природе нужно научить ребят обращаться с костром, а самим родителям стать примером в соблюдении пожарной безопасности.