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Общество

Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

19 августа 2026 года, 15:08

Как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий, рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Фото: ПАИ

Электронное удостоверение – многофункциональный инструмент, который является аналогом бумажного удостоверения. Оформить его можно только в банке-партнере. Для оформления требуется паспорт, бумажное удостоверение (если таковое есть) и СНИЛС.

Электронный документ выполняет сразу несколько функций – служит удостоверением личности, социальной картой с доступом к федеральным и региональным льготам, а также банковской картой. Стоит учесть, что электронное удостоверение – не замена бумажному. Военнослужащий имеет право пользоваться и тем, и другим. 

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