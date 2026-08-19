Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий, рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

Электронное удостоверение – многофункциональный инструмент, который является аналогом бумажного удостоверения. Оформить его можно только в банке-партнере. Для оформления требуется паспорт, бумажное удостоверение (если таковое есть) и СНИЛС.

Электронный документ выполняет сразу несколько функций – служит удостоверением личности, социальной картой с доступом к федеральным и региональным льготам, а также банковской картой. Стоит учесть, что электронное удостоверение – не замена бумажному. Военнослужащий имеет право пользоваться и тем, и другим.