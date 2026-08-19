Тестировать статистику в каналах начал мессенджер МАХ

Тестировать статистику в каналах начал национальный мессенджер МАХ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе платформы.

Теперь авторы каналов могут узнать динамику роста просмотров и подписчиков, а также процент аудитории, у которыми включены уведомления.

Чтобы попасть в раздел с аналитикой, пользователям нужно открыть настройки своего канала и нажать на кнопку «Статистика канала». Там администратор сможет ознакомиться с общими показателями по подписчикам и просмотрам, получить метрики за конкретный период, выбрав промежуток от одной недели до трех месяцев.

«Владелец блога может регулировать доступ к аналитике и по желанию – ограничить его для других авторов в разделе «Администраторы»», – подчеркнули в платформе.

По итогам августа количество приватных и публичных каналов в МАХ превысило 11,5 млн штук. Суммарная аудитория подписчиков достигла отметки в 480 млн.