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Происшествия / ДТП

В Красногородске в ДТП с агрессивным водителем пострадал мужчина

19 августа 2026 года, 14:53

Лобовое столкновение двух автомобилей – «Нива Шевроле» и Opel – произошло у дома №25 по улице Советской в Красногородске. По словам очевидцев, водитель Opel двигался с явными нарушениями, его транспортное средство «виляло» по дороге. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

В Красногородске в ДТП с агрессивным водителем пострадал мужчина

Фото из группы «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте»

После аварии мужчина, находящийся за рулём иномарки, ведет себя неадекватно: отказывается покидать автомобиль и агрессивно реагирует на замечания сотрудников Госавтоинспекции. Водителя «Нивы Шевроле» с травмами доставили в больницу.

На месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции, пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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