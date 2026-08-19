В Красногородске в ДТП с агрессивным водителем пострадал мужчина

Лобовое столкновение двух автомобилей – «Нива Шевроле» и Opel – произошло у дома №25 по улице Советской в Красногородске. По словам очевидцев, водитель Opel двигался с явными нарушениями, его транспортное средство «виляло» по дороге. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото из группы «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте»
После аварии мужчина, находящийся за рулём иномарки, ведет себя неадекватно: отказывается покидать автомобиль и агрессивно реагирует на замечания сотрудников Госавтоинспекции. Водителя «Нивы Шевроле» с травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции, пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.