В Пскове на пешеходном переходе сбили 18-летнего парня

В Пскове на перекрёстке улиц Алмазной и Леона Поземского, недалеко от рынка, водитель автомобиля Volkswagen сбил 18-летнего молодого человека. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
В Пскове на перекрёстке улиц Алмазной и Леона Поземского, недалеко от рынка, водитель автомобиля Volkswagen сбил 18-летнего молодого человека. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
В момент наезда парень переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавший получил травмы и был госпитализирован бригадой медицины катастроф. На месте происшествия также работали спасатели АСС.
В настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.