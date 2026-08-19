Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Рука помощи: какие меры поддержки действуют для демобилизованных участников СВО

19 августа 2026 года, 14:15

Какими мерами поддержки могут воспользоваться демобилизованные участники специальной военной операции и члены их семей, рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Рука помощи: какие меры поддержки действуют для демобилизованных участников СВО

Фото: ПАИ

Так, демобилизованные участники СВО и члены их семей имеют право на получение субсидии на проведение газа в дом в размере 100 тысяч рублей, компенсацию при оплате коммунальных услуг. Если участник СВО получил травму или инвалидность 1–3 группы, он также имеет право на получение выплат и технических средств реабилитации.

При необходимости можно воспользоваться помощью соцработника: он поможет вести домашнее хозяйство, готовить пищу и контролировать прием лекарств, если таковые назначены. На данный момент в Псковской области данной мерой воспользовалось шесть человек.

Помимо этого, ежемесячные выплаты в размере 10 868 рублей действуют для героев РФ и членов их семей. Сюда входит и такая мера поддержки, как налоговые льготы на автомобиль и бесплатный проезд для детей.

Военнослужащие могут бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию. Кроме того, им оказывают поддержку при оформлении статуса самозанятого, открытии ИП или организации личного подсобного хозяйства.

«Обращение наших ребят является приоритетным. Если помощь нужна, могут обратиться не только к нам, но и в фонд «Защитники Отечества» и к социальным координаторам», – подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Напомним, для участников СВО и членов их семей в Псковской области действуют 47 мер соцподдержки.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков
Детский дорожный травматизм в Псковской области вырос на треть
Эксперты назвали опасными часть деревьев на улице Некрасова в Пскове
Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками
В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений
Как участнику боевых действий узнать о своих льготах
МЧС призвало псковских родителей обучить детей правилам пожарной безопасности
Тестировать статистику в каналах начал мессенджер МАХ
Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа