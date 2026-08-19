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Общество

У Гуманитарного лицея в Пскове появится дорожка и спортплощадка

19 августа 2026 года, 12:44

В Пскове планируют обустроить дорожку вокруг здания Гуманитарного лицея и создать на его территории многофункциональную спортивную площадку. Об этом по итогам рабочего выезда по округу №1 сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

У Гуманитарного лицея в Пскове появится дорожка и спортплощадка

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Вместе с ним территорию осмотрели депутат Государственной Думы Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Как отметил градоначальник, дорожка вокруг здания нужна не только для проведения спортивных мероприятий, но и для хозяйственных нужд – вывоза мусора и подвоза продуктов.

Кроме того, Борис Елкин поручил подготовить проект капитального ремонта полов в коридорах и классах первого этажа, которые больше всего нуждаются в обновлении. «Будем изыскивать средства», – подчеркнул глава Пскова.

В прошлом году подрядчик уже обновил входную зону лицея. Теперь работы продолжатся – помещения будут ремонтировать постепенно.

Также обсуждается возможность создания на территории Гуманитарного лицея многофункциональной спортивной площадки. «Обсудили возможность создания на территории школы многофункциональной спортивной площадки – баскетбольно-волейбольной либо воркаут-зоны», – уточнил Борис Елкин.

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