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Общество

47 мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей действуют в Псковской области

19 августа 2026 года, 13:17

47 мер поддержки для участников СВО и членов их семей действуют в Псковской области. Об этом сообщила министр социальной защиты Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

47 мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей действуют в Псковской области

Фото: ПАИ

Так, министерство социальной защиты Псковской области предоставляет единовременную выплату при заключении контракта в размере 400 тысяч рублей. С 14 августа этого года размер указанной единовременной денежной выплаты увеличили до одного миллиона двухсот тысяч рублей для тех, кто заключает контракт и будет проходить службу в войсках беспилотных систем. Для военнослужащих, которые заключат контракт и будут проходить службу в воздушно-десантных войсках, выплата составит два миллиона двести тысяч рублей, плюс единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, меры поддержки предоставляет не только министерство социальной защиты Псковской области, но и министерство образования, культуры, спорта и другие ведомства.

Напомним, меры поддержки для участников СВО и членов их семей в Псковской области предоставляются по указу губернатора № 193 «О мерах поддержки лиц принимающих /принимавших участие в специальной военной операции и других категорий лиц в Псковской области» от 12 октября 2022 года, а также в соответствии с другими правовыми актами. В этом году они были приведены в соответствие с указом президента № 327 «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимавших участие в специальной военной операции и других категорий лиц в субъектах РФ»

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