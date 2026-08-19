С начала года в Псковской области обновили 29 железнодорожных переездов

С января по июль специалисты Октябрьской железной дороги привели в порядок 29 переездов в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ОЖД.

Асфальтирование проезжей части за семь месяцев провели на пяти переездах у станций Пустошка, Псков, Великие Луки, Завережье и Невель. Ещё на двух переездах – у станций Дно и Великие Луки – заменили резино-техническое покрытие.

Кроме того, на восьми переездах обновили дорожные знаки, на пяти — заменили направляющие столбики, а на 28 переездах улучшили видимость для водителей

«Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности, и призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения», – подчеркнули в ОЖД.