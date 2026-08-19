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Общество

У Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках отремонтируют тротуар

19 августа 2026 года, 12:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился выделить средства из регионального бюджета на асфальтирование тротуара возле будущего Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках. Это необходимо, чтобы весь объект имел законченный вид, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере МАХ.

У Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках отремонтируют тротуар

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По его словам, следом за тротуаром специалисты приведут в порядок и внутренний дворик здания – работы проведут за счёт областного дорожного фонда. 

Сам проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Михаил Ведерников отметил, что строители уже отделали актовый зал и облицевали стены в офисах, коворкинге и студии звукозаписи. Сейчас подрядчик занимается монтажом потолков в холле, штукатурит лестничные марши и помещения.

У Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках отремонтируют тротуар

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Общая площадь здания составляет почти 1200 квадратных метров. Здесь появятся холл, функциональные пространства с современным оборудованием и концертный зал. Михаил Ведерников выразил уверенность, что центр станет Дворцом молодёжи и местом, где будут расти новые лидеры, способные менять регион к лучшему.

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