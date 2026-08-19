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Общество

У травмпункта в Пскове временно изменилась схема движения из-за ремонта

19 августа 2026 года, 14:21

В связи с ремонтом дорожного покрытия у травмпункта на улице Малясова, 2 в Пскове введена временная схема движения. Проезд для транспортных средств на этом участке закрыт, сообщили «Псковской правде» в Псковской областной больнице.

У травмпункта в Пскове временно изменилась схема движения из-за ремонта

Фото Псковской областной больницы

«Транспорт скорой медицинской помощи имеет право въезда на территорию исключительно с улицы Малясова к входу в отделение урологии», – подчеркнули в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентам, которые приезжают на приём самостоятельно, рекомендовано заходить через вход в отделении урологии со стороны улицы Лагерной. «Проход через главный вход травмпункта в этот период закрыт», – уточнили в медицинском учреждении.

Ограничения действуют только сегодня, 19 августа. 

С четверга, 20 августа, травмпункт вернётся к обычному режиму работы.

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