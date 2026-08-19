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Происшествия / Правосудие

Псковский суд приговорил жителя Бердянска к 13 годам колонии за госизмену

19 августа 2026 года, 12:20

Псковский областной суд вынес приговор жителю Бердянска Запорожской области, признав его виновным в государственной измене, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковский суд приговорил жителя Бердянска к 13 годам колонии за госизмену

Фото редакции

Следствие установило, что мужчина передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о расположении блокпостов российских Вооружённых Сил.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена) на основании материалов Управления ФСБ России по Псковской области.

Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и дополнительное ограничение свободы сроком на полтора года.

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