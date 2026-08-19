В суд передали дело о мошенничестве, жертвами которого стали псковские пенсионеры

Перед судом предстанет 21-летний житель Архангельской области, обвиняемый в мошенничестве в отношении пожилых людей из Пскова и других городов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Молодому человеку вменяют три эпизода мошенничества в крупном размере.

С октября по ноябрь прошлого года злоумышленники звонили пенсионерам из Пскова, Пушкина и Петрозаводска, представляясь сотрудниками полиции или медучреждений. Под видом правоохранителей или врачей мошенники убеждали пожилых людей, что их сбережениям угрожает опасность, и просили передать деньги «инкассаторам» для безопасности или «декларирования». В итоге пенсионеры лишились более 1 млн рублей.

Одного из участников схемы – 21-летнего архангелогородца – задержали с поличным. В ходе следствия он полностью возместил пострадавшим весь ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). Материалы переданы в суд.