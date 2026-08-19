Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В суд передали дело о мошенничестве, жертвами которого стали псковские пенсионеры

19 августа 2026 года, 11:18

Перед судом предстанет 21-летний житель Архангельской области, обвиняемый в мошенничестве в отношении пожилых людей из Пскова и других городов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суд передали дело о мошенничестве, жертвами которого стали псковские пенсионеры

Фото Андрея Степанова

Молодому человеку вменяют три эпизода мошенничества в крупном размере.

С октября по ноябрь прошлого года злоумышленники звонили пенсионерам из Пскова, Пушкина и Петрозаводска, представляясь сотрудниками полиции или медучреждений. Под видом правоохранителей или врачей мошенники убеждали пожилых людей, что их сбережениям угрожает опасность, и просили передать деньги «инкассаторам» для безопасности или «декларирования». В итоге пенсионеры лишились более 1 млн рублей.

Одного из участников схемы – 21-летнего архангелогородца – задержали с поличным. В ходе следствия он полностью возместил пострадавшим весь ущерб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). Материалы переданы в суд.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков
Детский дорожный травматизм в Псковской области вырос на треть
Эксперты назвали опасными часть деревьев на улице Некрасова в Пскове
Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками
В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений
Как участнику боевых действий узнать о своих льготах
МЧС призвало псковских родителей обучить детей правилам пожарной безопасности
Тестировать статистику в каналах начал мессенджер МАХ
Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках