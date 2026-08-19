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Общество

Псковский филиал «ВОИНа» показал высокий результат на всероссийских соревнованиях

19 августа 2026 года, 11:37

Команда псковского филиала центра «ВОИН» вошла в десятку сильнейших на всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковский филиал «ВОИНа» показал высокий результат на всероссийских соревнованиях

Фото псковского филиала центра «ВОИН»

За победу боролись более 200 курсантов из 18 регионов страны. Три дня участники проходили испытания и боролись за выход в финал, демонстрируя выносливость, силу, тактические навыки и умение работать в команде.

По итогам соревнований отряд «9 ударный» занял десятую строчку в общем зачёте. Хотя ребятам не удалось выйти в финал, ещё до старта турнира они успешно выступили в «Супер серии». В практической стрельбе команда завоевала почётное третье место.

Псковскую область представляли Георгий Орлов, Елизавета Ханукович, Иван Юдов и Иван Калиц. Последний также взял золото в личном зачёте по практической стрельбе.

«Второе место в командном зачете по НРТК завоевали Иван Калиц и Владимир Демков. В общем командном зачете «9 ударный» занял третье место», – добавили в правительстве.

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