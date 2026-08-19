Псковский филиал «ВОИНа» показал высокий результат на всероссийских соревнованиях

Команда псковского филиала центра «ВОИН» вошла в десятку сильнейших на всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства Псковской области.

За победу боролись более 200 курсантов из 18 регионов страны. Три дня участники проходили испытания и боролись за выход в финал, демонстрируя выносливость, силу, тактические навыки и умение работать в команде.

По итогам соревнований отряд «9 ударный» занял десятую строчку в общем зачёте. Хотя ребятам не удалось выйти в финал, ещё до старта турнира они успешно выступили в «Супер серии». В практической стрельбе команда завоевала почётное третье место.

Псковскую область представляли Георгий Орлов, Елизавета Ханукович, Иван Юдов и Иван Калиц. Последний также взял золото в личном зачёте по практической стрельбе.

«Второе место в командном зачете по НРТК завоевали Иван Калиц и Владимир Демков. В общем командном зачете «9 ударный» занял третье место», – добавили в правительстве.