Делегация Псковской области отправится на Форум классных руководителей в Москву

Каждый регион представит свою делегацию. На форум в том числе отправятся и педагоги из Псковской области. Регион на федеральном мероприятии будут представлять посол Форума классных руководителей по Псковской области в 2026 году, учитель географии и биологии Многопрофильного правового лицея №8 Пскова Светлана Михайлова, учитель начальных классов Погранично-таможенно-правового лицея Пскова Светлана Демидова, учитель начальных классов школы №1 Великих Лук Юлия Анушенкова, учитель начальных классов лицея №4 «Многопрофильный» Пскова Надежда Смекалова, а также учитель информатики, заместитель директора по информатизации школы №24 имени Л. И. Малякова Пскова Валерия Дмитриева.

Ожидается и участие в мероприятии иностранных преподавателей.

В рамках отбора организаторы получили свыше 43 тысяч заявок от педагогов из всех регионов страны. Самому молодому участнику 18 лет, самому взрослому – 81 год.

В этом году самыми активными субъектами стали Санкт-Петербург, Алтайский край и Новосибирская область.

Зарегистрироваться на онлайн-участие в форуме можно по ссылке до 30 сентября.

Оператором Форума классных руководителей выступает Фонд гуманитарных наук. Стратегический партнер проекта – АНО «Диалог Регионы».