Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская» «Ласточка» перевезла свыше 470 тысяч пассажиров за семь месяцев

19 августа 2026 года, 12:00

Скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту «Санкт-Петербург – Псков/Печоры», с января по июль текущего года перевезли 471,7 тыс. пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Псковская» «Ласточка» перевезла свыше 470 тысяч пассажиров за семь месяцев

Фото Дарьи Хватковой

За первое полугодие этот показатель составлял 385,9 тыс. человек. Кроме того, электропоезда на направлении «Псков – Петрозаводск» за шесть месяцев, с января по июнь текущего года, перевезли в общей сложности 25,4 тыс. пассажиров.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков
Детский дорожный травматизм в Псковской области вырос на треть
Эксперты назвали опасными часть деревьев на улице Некрасова в Пскове
Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками
В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений
Как участнику боевых действий узнать о своих льготах
МЧС призвало псковских родителей обучить детей правилам пожарной безопасности
Тестировать статистику в каналах начал мессенджер МАХ
Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа