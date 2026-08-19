«Псковская» «Ласточка» перевезла свыше 470 тысяч пассажиров за семь месяцев

Скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту «Санкт-Петербург – Псков/Печоры», с января по июль текущего года перевезли 471,7 тыс. пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За первое полугодие этот показатель составлял 385,9 тыс. человек. Кроме того, электропоезда на направлении «Псков – Петрозаводск» за шесть месяцев, с января по июнь текущего года, перевезли в общей сложности 25,4 тыс. пассажиров.