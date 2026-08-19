В Пскове показали, как будет работать мобильный избирательный участок

В Пскове состоялась презентация открытого мобильного избирательного участка, сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области.



Увидеть, как будет организовано голосование в дни выборов, пришли кандидаты, общественники, наблюдатели, представители партий, журналисты и избиратели. Гостям провели экскурсию и показали все ключевые элементы. На входе установлены рамки металлодетекторов, работают полицейские, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Внутри размещены стационарные и переносные ящики для бюллетеней, сейф для их хранения, продумали, как будут хранить документы ночью.



Для дистанционного электронного голосования на участке оборудовано рабочее место с доступом в интернет, а для маломобильных избирателей – специальная зона. Также тамо оформлены тематические стенды, организован детский уголок с подарками и даже детское голосование. Тем, кто пойдёт на выборы впервые, тоже приготовлены подарки.



В рамках мероприятия обсудили культурную программу на дни выборов, проект «Здоровье избирателей» и форму обходчиков из «Информ-УИК». Представители МЧС, полиции и Росгвардии провели инструктаж и отработали план эвакуации в резервный участок-автобус.