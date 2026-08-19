95 врачей и 180 медсестер трудоустроят в Псковской области в 2026 году

Еще 95 врачей и не менее 180 фельдшеров и медицинских сестер планируют трудоустроить в медучреждения Псковской области в 2026 году. Об этом в ходе рабочего совещания доложила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Властям, в частности, удалось переломить тенденцию оттока специалистов. Сегодня система здравоохранения Псковской области становится для молодых медицинских работников все более привлекательной. Только за прошлый год в медучреждения региона впервые трудоустроились 92 врача и 173 средних медработника.

Также в Псковской области реализуется программа модернизации медицины. Благодаря нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Здравоохранение» с 2019 по 2025 годы в отрасль инвестировали свыше 5,7 млрд рублей.

Средства, как рассказал Михаил Ведерников, направили на капитальный ремонт более 100 объектов, строительство 179 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, закупку более чем 15,1 тысячи единиц медицинского оборудования, 16 передвижных комплексов и 258 медицинских автомобилей. В том числе были открыты пять современных женских консультаций, три центра онкологической помощи, шесть Центров здоровья, региональный сосудистый центр в Великих Луках.

«С 2024 года проводится системная реорганизация медицинских организаций. Она позволила полностью погасить просроченную задолженность учреждений, повысить зарплаты медикам, выровнять оплату труда и сместить фокус на профилактику и амбулаторную помощь – не закрывая ни одного ФАПа или офиса врача», – добавил губернатор.