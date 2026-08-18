Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис

В Псковской области заработал цифровой сервис «Волонтёры на участке», доступный на портале «Госуслуги» с 13 августа, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

Теперь жители региона, которым или чьим близким может понадобиться помощь при голосовании, могут легко её получить. Достаточно подать заявление в личном кабинете на «Госуслугах», и волонтёры придут на помощь прямо на избирательный участок.

К сервису через платформу Добро.рф уже присоединились более 200 граждан, готовых поддержать тех, кто нуждается в сопровождении или помощи при голосовании.

Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. «Ваш голос важен, и мы сделаем всё, чтобы участие в выборах было комфортным для каждого», – отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.