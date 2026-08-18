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Политика / Выборы

Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис

18 августа 2026 года, 17:35

В Псковской области заработал цифровой сервис «Волонтёры на участке», доступный на портале «Госуслуги» с 13 августа, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Теперь жители региона, которым или чьим близким может понадобиться помощь при голосовании, могут легко её получить. Достаточно подать заявление в личном кабинете на «Госуслугах», и волонтёры придут на помощь прямо на избирательный участок.

К сервису через платформу Добро.рф уже присоединились более 200 граждан, готовых поддержать тех, кто нуждается в сопровождении или помощи при голосовании.

Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. «Ваш голос важен, и мы сделаем всё, чтобы участие в выборах было комфортным для каждого», – отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

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