Смертельное ДТП произошло в Новосокольническом районе, пишет «Псковская сводка. ПАИ».
Смертельное ДТП произошло в Новосокольническом районе, пишет «Псковская сводка. ПАИ».
Лобовое столкновение автомобилей Ford и Chevrolet произошло недалеко от деревни Захарино в сторону Великих Луках. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford без сознания госпитализирован бригадой скорой помощи. Водитель Chevrolet скончалась на месте.
Пассажиров в автомобилях не было. На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.