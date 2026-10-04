Смертельное ДТП произошло в Новосокольническом районе

Лобовое столкновение автомобилей Ford и Chevrolet произошло недалеко от деревни Захарино в сторону Великих Луках. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford без сознания госпитализирован бригадой скорой помощи. Водитель Chevrolet скончалась на месте.