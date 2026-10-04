Псковичам рассказали о церковном облачении священника на фестивале «Архондарик»

В лектории фестиваля монастырской кухни «Архондарик», который проходит на площади Победы в Печорах, состоялась лекция «Церковное облачение священника». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

В ходе лекции слушателям рассказали о значении отдельных элементов облачения: подрясника и рясы, символизирующих земную жизнь Христа; мантии как знака отречения от мира; клобука, трактуемого как «шлем спасения»; парамана как знака несения креста. Организаторы отметили, что материал был изложен простым и понятным языком.

Фестиваль «Архондарик» проводится в Печорах впервые. В нём участвуют представители монастырей из России и Белоруссии. Помимо кулинарной программы, в рамках фестиваля работают павильоны обителей и ярмарка ремесленников и фермеров Псковской области, проходят выступления творческих коллективов, лекции о православии и работают интерактивные площадки. Завершится фестиваль сегодня, 4 октября.