Псковские педагоги и директора школ представляют регион на Форуме классных руководителей и Форуме директоров школ в Москве

Более 1000 педагогов со всей страны собрались в Москве на Форуме классных руководителей и Форуме директоров школ, которые проходят на площадке Национального центра «Россия». Псковскую область представляют пять участников ФКР и три руководителя образовательных организаций — участники ФДШ.

«Идеи и смыслы, которыми наполнены Форумы, обязательно найдут свое выражение в системе образования нашего региона. При этом нам есть, чем гордиться. И наша главная ценность - это люди, настоящие профессионалы своего дела!» - отметил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Торжественное открытие состоялось 30 сентября. Участников приветствовали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Новиков зачитал приветствие главы государства Владимира Путина.

«В этом году на одной площадке объединились педагоги, эксперты, представители органов власти из всех регионов нашей страны и ряда зарубежных государств. В центре нашего внимания развитие системы общего образования, масштабирование лучшего опыта, внедрение современных технологий и передовых методик. Отмечу, что директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать», — говорится в приветственном адресе президента.

Сергей Кравцов поздравил учителей и директоров с наступающим Днём учителя и вручил государственные награды педагогам. Министр подчеркнул, что форум классных руководителей — уникальная площадка, где обсуждается и решается будущее отечественного образования.

«Мероприятие объединило директоров и педагогов, которые стали настоящими ориентирами для своих регионов. Традиционно после каждого форума мы обобщаем прозвучавшие идеи педагогов и используем их в работе, совершенствуем, в том числе, нормативную базу. Для нас в приоритете — исполнение указа Президента за номером 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. Это вопрос уважения к труду учителя и его уверенности в завтрашнем дне. Министерством подготовлено три проекта федеральных законов. Вместе с педагогами мы формируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение», — рассказал Сергей Кравцов.

Форум классных руководителей проходит уже шестой раз и объединит 700 педагогов из России и зарубежья. Впервые состоится Всероссийский форум директоров школ с участием 300 руководителей образовательных организаций — от городских и сельских школ до коррекционных центров. Все они входят в профессиональное сообщество «Клуб директоров», основанное в 2025 году.

Программа форумов охватит ключевые аспекты современного образования: от эффективных методик воспитания и вопросов управления школьными системами до профориентации школьников и взаимодействия с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.

Оператором проектов выступает Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения РФ и по поручению президента Владимира Путина. Стратегическим партнёром форумов является VK: участники смогут познакомиться с возможностями Сферума, а педагоги из регионов в формате подкаста Учи.ру расскажут о своём опыте. Онлайн-трансляция ФКР будет доступна в VK Видео. Информационный партнёр форумов — «Диалог Регионы», партнёр просветительской программы — Российское общество «Знание».

В министерстве образования Псковской области отметили, что гордятся педагогами региона и желают им продуктивной работы.