Кубок Псковской области по гиревому спорту пройдёт в Писковичах 11 октября

11 октября в Писковичах состоится Кубок Псковской области по гиревому спорту. Об этом «Псковской правде» сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

Соревнования будут проводиться в двух возрастных группах: мужчины и женщины от 18 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет.

Для участников старшей возрастной группы предусмотрены несколько весовых категорий; спортсмены смогут выбрать одну из двух гирь. Юноши и девушки будут соревноваться в абсолютном зачёте с гирей весом 16 килограммов.

Призёры во всех весовых категориях получат дипломы и медали. Абсолютные победители соревнований дополнительно будут награждены кубками.