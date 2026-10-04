Шеф-повар Александр Санаров научил псковичей готовить пирог с капустой на фестивале «Архондарик»

На кулинарной сцене фестиваля монастырской кухни «Архондарик», который проходит на площади Победы в Печорах, выступил шеф повар Александр Санаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально концертной дирекции Псковской области.

В рамках программы шеф повар приготовил слоёный пирог с капустой и поделился секретами его приготовления.

Напомним, фестиваль «Архондарик» проводится в Печорах впервые. В нём участвуют представители монастырей из России и Белоруссии. На открытой кухне повара проводят мастер классы и раскрывают особенности монастырской кулинарии. Завершится фестиваль сегодня, 4 октября.