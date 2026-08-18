41% зерновых убрали сельхозпроизводители в Псковской области

Сельхозпроизводители Псковской области активно ведут уборочную кампанию и заготовку кормов. Об этом «Псковской правде» сообщили в Минсельхозе региона.

По данным на 17 августа, зерновые и зернобобовые культуры скошены с 12,5 тысячи гектаров – это 41% от всех посевов. С каждого гектара собирается в среднем 48,6 центнера, а общий намолот уже превысил 61 тысячу тонн, уточнили в Минсельхозе.

Озимого рапса, согласно имеющимся данным, сельхозпроизводители собрали 5,4 тысячи тонн с 1,69 тысячи гектаров, урожайность составила 32,1 центнера с гектара. Картофеля накопано 1,7 тысячи тонн – в среднем по 327 центнеров с гектара.

Параллельно аграрии уже начали сев озимых под урожай следующего, 2027 года. На данный момент засеяно чуть более 995 гектаров – это около 5% от плана. В профильном министерстве подчеркнули, что работы идут строго по агрономическим срокам, чтобы растения успешно перезимовали и дали хорошие всходы весной.