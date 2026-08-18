Связь с княжеским двором: в Пскове обнаружена печать князя Михаила

Печать князя Михаила обнаружили в раскопе на улице Леона Поземского в Пскове.

Печать была найдена на месте богатой усадьбы, датируемой XIII столетием. Как пояснила археолог Татьяна Ершова, «самая интересная вещь, найденная здесь, — это княжеская печать князя Михаила. Видимо, хозяин усадьбы был связан с этим князем, вёл какие‑то дела».

Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты каменных подвальных помещений XVII века.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье.