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Общество

Связь с княжеским двором: в Пскове обнаружена печать князя Михаила

18 августа 2026 года, 13:42

Печать князя Михаила обнаружили в раскопе на улице Леона Поземского в Пскове.

Связь с княжеским двором: в Пскове обнаружена печать князя Михаила

Фото: Андрей Степанов

Печать была найдена на месте богатой усадьбы, датируемой XIII столетием. Как пояснила археолог Татьяна Ершова, «самая интересная вещь, найденная здесь, — это княжеская печать князя Михаила. Видимо, хозяин усадьбы был связан с этим князем, вёл какие‑то дела».

Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты каменных подвальных помещений XVII века.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. 

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