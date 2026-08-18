Верховный суд РФ просят защитить СМИ от фотоэкстремизма

Обращение с просьбой выработать единые подходы к рассмотрению споров о незаконном использовании фотографий направила в Верховный суд России Ассоциация руководителей медиа (АРМ). Действующая практика, как считают в ассоциации, создает риски для редакций, особенно для небольших и региональных.

Поводом для обращения стала ситуация, когда цена обычного снимка из фотобанка оказывается в сотни раз ниже той суммы, которую взыскивают через суд. Ответственность при этом зачастую ложится на редакцию СМИ, даже если изображение было получено через подрядчика или по стандартной лицензии, а издатель добросовестно полагался на предоставленные документы и гарантии.

По данным АРМ, число судебных споров о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав на цифровые фотографии за последние десять лет выросло в восемь тысяч раз. В Ассоциации руководителей медиа также подсчитали, что за этот период истцы получили в общей сложности порядка 1,5 млрд рублей.

Президент АРМ Надежда Плотникова выразила мнение, что часть подобных споров выходит за рамки обычной защиты авторских прав. «Это не защита прав – это заработок», – подчеркнула она, говоря о серийных исках к медиасообществу.

Также в ассоциации обратили внимание на размер компенсаций: рыночная стоимость стокового изображения может быть небольшой, при этом требуемая или взыскиваемая через суд сумма иногда многократно её превышает. Согласно мнению представителей медиасообщества, при определении компенсации нужно учитывать характер и длительность использования фото, поведение сторон и обстоятельства размещения изображения, а не применять формальный расчет без учета ситуации.

Особую озабоченность у представителей медиа вызывают так называемые серийные иски. Как поясняют в Ассоциации руководителей медиа, права на изображения нередко скупаются специализированными компаниями, после чего редакции одна за другой получают претензии и иски. В таких случаях предлагается активнее применять статью 10 Гражданского кодекса, которая запрещает злоупотребление правом.

При этом в АРМ подчёркивают: об отказе от защиты авторских прав речи не идет. Ассоциация руководителей медиа выступает за справедливый размер компенсаций и понятные единые правила для всех участников рынка.

Представители СМИ говорят, что из-за отсутствия чётких ориентиров наступает «эффект сдерживания» – редакции, особенно небольшие региональные, попросту перестают использовать легальный визуальный контент, боясь многотысячных исков.

АРМ обратилась в суд с просьбой обобщить судебную практику и разъяснить важные моменты: кто должен отвечать за нарушение прав, если контент получен через подрядчика, и как оценивать добросовестность редакции. Она готова предоставить подборку типовых дел и анализ различных моделей лицензирования фотографий.