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Общество

67 организаций ЖКХ Псковской области уже представлены в мессенджере МАХ

18 августа 2026 года, 14:34

67 организаций ЖКХ Псковской области уже представлены в мессенджере МАХ. Компании продолжают переходить на платформу, создавая там информационные каналы о воде, свете, ТКО, отоплении, а также содержании и ремонте многоквартирных домов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе министерства регионального контроля и надзора.

67 организаций ЖКХ Псковской области уже представлены в мессенджере МАХ

Фото редакции

В мессенджере жители региона могут получат актуальную информацию от своих управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и регоператоров.

«Информационные каналы создаются для оперативного информирования о новостях, планах, проводимых работах и мероприятиях, что безусловно улучшает качество обслуживания и делает общение коммунальщиков и потребителей их услуг более удобным», – отметили в министерстве регионального контроля и надзора области.

В числе первых список каналов пополнило само профильное министерство, а также ресурсоснабжающие организации и регоператоры ТКО и капитального ремонта.

В числе созданных в мессенджере информационных каналов:

  • Министерство регионального контроля и надзора - https://max.ru/id6027198197_gos
  • Фонд капитального ремонта - https://max.ru/id6027999260_biz
  • АО "Псковэнергосбыт" - https://max.ru/id6027084016_biz
  • МП г. Пскова "Горводоканал"- https://max.ru/id6027047825_gos
  • МП г. Пскова "ПТС" - https://max.ru/id6027044260_gos
  • ООО "ЭКОГРУПП" - https://max.ru/id6025052918_biz
  • МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки - https://max.ru/id6025006630_gos
  • МП "Водоканал" г. Великие Луки - https://max.ru/id6025001060_gos
  • ООО "Газресурс" - https://max.ru/id6027140101_biz
  • ООО "Газпром Теплоэнерго Псков"- https://max.ru/id6027069804_biz

«Полный перечень организаций с адресами их каналов в МАХ размещен на сайте надзорного органа или в чат-боте Министерства регионального контроля и надзора Псковской области», – уточнили в пресс-службе профильного министерства.

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