В Псковской области активно готовятся к зимовке скота

Аграрии Псковской области продолжают заготавливать корма для животноводческих хозяйств. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Минсельхозе.

На текущий момент сена собрано 13,7 тыс. тонн – выполнено 65% от плана. Сенажа заложено 116,2 тыс. тонн (74%), силоса – 61,4 тыс. тонн (36%).

Уборочные работы проведены на площади 30,7 тыс. гектаров – это чуть больше половины запланированных угодий. В кормовых единицах обеспеченность скота составляет 12,9 единиц на условную голову, что закрывает 57% годовой потребности.

В министерстве сельского хозяйства региона отмечают, что ситуация находится под контролем: специалисты следят за ходом работ и оперативно помогают хозяйствам решать проблемы. В ближайшее время темпы заготовки планируют нарастить, чтобы успеть подготовить качественную кормовую базу до наступления холодов.