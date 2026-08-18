Финал фестиваля КВН «Грохот» пройдёт в Пскове 18 августа

Сегодня, 18 августа, в Пскове состоится финал молодёжного фестиваля «Грохот». Мероприятие пройдёт в Доме молодёжи на улице Конной, 2, начало – в 18:00, сообщили «Псковской правде» в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Каждая из команд КВН уже подготовила своё уникальное выступление. Организаторы обещают, что будет громко, ярко, смешно и по-настоящему по-квновски.

Фестиваль проводится в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, на протяжении трёх дней участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области оттачивали своё мастерство – учились свободно шутить, писать смешные репризы и покорять зрителей.