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Общество

Финал фестиваля КВН «Грохот» пройдёт в Пскове 18 августа

18 августа 2026 года, 14:21

Сегодня, 18 августа, в Пскове состоится финал молодёжного фестиваля «Грохот». Мероприятие пройдёт в Доме молодёжи на улице Конной, 2, начало – в 18:00, сообщили «Псковской правде» в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Финал фестиваля КВН «Грохот» пройдёт в Пскове 18 августа

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Каждая из команд КВН уже подготовила своё уникальное выступление. Организаторы обещают, что будет громко, ярко, смешно и по-настоящему по-квновски.

Фестиваль проводится в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, на протяжении трёх дней участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области оттачивали своё мастерство – учились свободно шутить, писать смешные репризы и покорять зрителей.

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