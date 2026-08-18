В Псковской области пресекли контрабанду сигарет на 18 млн рублей

Сотрудники Псковской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая планировала незаконно ввезти в Россию крупную партию табачных изделий из Беларуси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На юге региона таможенники остановили грузовой «КАМАЗ» с петербургскими номерами. В кузове машины обнаружили 120 тысяч пачек белорусских сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации. Рыночная стоимость изъятого табака на территории России превышает 18,3 млн рублей, уточнили в таможне.

Как установили правоохранители, иностранцы сопровождали груз до Тверской области, где должны были передать коробки с сигаретами сообщникам для продажи.