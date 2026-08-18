В Псковской области пресекли контрабанду сигарет на 18 млн рублей

Сотрудники Псковской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая планировала незаконно ввезти в Россию крупную партию табачных изделий из Беларуси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Псковской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая планировала незаконно ввезти в Россию крупную партию табачных изделий из Беларуси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
На юге региона таможенники остановили грузовой «КАМАЗ» с петербургскими номерами. В кузове машины обнаружили 120 тысяч пачек белорусских сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации. Рыночная стоимость изъятого табака на территории России превышает 18,3 млн рублей, уточнили в таможне.
Как установили правоохранители, иностранцы сопровождали груз до Тверской области, где должны были передать коробки с сигаретами сообщникам для продажи.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде табачных изделий, совершённой организованной группой в крупном размере (часть 3 статьи 226.1 УК РФ).
Двое подозреваемых задержаны, суд отправил их под стражу на два месяца. Ведётся следствие. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы.