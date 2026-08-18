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Происшествия / Преступление

В Псковской области пресекли контрабанду сигарет на 18 млн рублей

18 августа 2026 года, 15:08

Сотрудники Псковской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая планировала незаконно ввезти в Россию крупную партию табачных изделий из Беларуси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковской области пресекли контрабанду сигарет на 18 млн рублей

Фото пресс-службы Псковской таможни

На юге региона таможенники остановили грузовой «КАМАЗ» с петербургскими номерами. В кузове машины обнаружили 120 тысяч пачек белорусских сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации. Рыночная стоимость изъятого табака на территории России превышает 18,3 млн рублей, уточнили в таможне.

Как установили правоохранители, иностранцы сопровождали груз до Тверской области, где должны были передать коробки с сигаретами сообщникам для продажи.

В Псковской области пресекли контрабанду сигарет на 18 млн рублей

Фото пресс-службы Псковской таможни

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде табачных изделий, совершённой организованной группой в крупном размере (часть 3 статьи 226.1 УК РФ).

Двое подозреваемых задержаны, суд отправил их под стражу на два месяца. Ведётся следствие. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы.

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