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Общество / Здоровье

В Великих Луках откроют отделение сосудистой хирургии

18 августа 2026 года, 16:17

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы планируют создать отделение сосудистой хирургии. Об этом в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский» рассказал руководитель великолукского филиала Денис Цветков, сообщает издание Luki-News.

В Великих Луках откроют отделение сосудистой хирургии

Фото: Luki-News

По его словам, сейчас ведутся переговоры с хирургами. На первых порах специалисты будут работать на базе уже существующего хирургического отделения, а после того, как наладится пациентопоток, откроют отдельное профильное подразделение. 

Отделение позволит жителям южных районов получать высококвалифицированную помощь по месту жительства, без необходимости ездить в другие регионы.

Под отделение сосудистой хирургии уже подготовили помещение с двумя операционными. В ближайшее время там проведут косметический ремонт.

«Это будет полноценное отделение, способное лечить пациентов даже со сложной сосудистой патологией. Мы организуем замкнутый цикл помощи – людям больше не придётся уезжать в другие учреждения», – подчеркнул Денис Цветков.

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