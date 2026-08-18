Великолукские врачи спасли пациента с 80-процентным сужением сонной артерии

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы медики спасли 69-летнего жителя Куньинского района, у которого диагностировали стеноз правой внутренней сонной артерии – сосуд был сужен на 80%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Всё началось 8 августа, когда мужчина внезапно почувствовал сильную слабость в правых руке и ноге, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. Он вызвал скорую, и его экстренно госпитализировали. На следующий день пациенту провели тромболитическую терапию. Утром 10 августа у него перестала двигаться левая нога.

Врачи незамедлительно провели диагностическую церебральную ангиографию, которая показала опасное сужение артерии. В ходе операционного вмешательства хирурги установили стент в поражённый участок, восстановив нормальный кровоток.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, проходит восстановление и готовится к выписке. Он поблагодарил врачей за оперативную помощь и профессионализм.

«Когда мне стало плохо, я очень испугался, но врачи быстро приняли все необходимые меры. Спасибо за внимание и заботу», – отметил житель Куньинского района.